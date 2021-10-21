Стихія у Японії: на горі Асо вивергається вулкан [ Редактировать ]
У Японії вивергається вулкан на горі Асо.
Стовп попелу й диму здійнявся на понад 3,5 тисячі метрів.
Каміння викинуло на відстань близько кілометра. Сталося це на південному заході Японії - у префектурі Кумамото.
Рівень небезпеки там підняли з третього до п'ятого. Людям заборонили наближатися до гори.
Томоакі Озакі, метеоролог:
Ми розширимо зону небезпеки внаслідок потужного виверження. Зберігається можливість повторних вивержень, саме тому ми наполегливо закликаємо людей не наближатися до вулкана.
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В новому оприлюдненому відео - розпечена лава продовжує стікати з головного кратеру масивними потоками. Охолоджуючись, вона застигає, перетвоючись на гори попелу. Ними вже вкрито майже 600 гектарів землі поблизу вулкану.
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