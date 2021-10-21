Дев'ятирічна українка перемогла на міжнародному пісенному конкурсі в Сан-Ремо. Дар'я Горошко з Одеси була наймолодшою учасницею. Змагалася вона з представниками понад 20-ти країни. Із переможницею поговорила Марина Глущенко.

Ось він, переможний голос пісенного конкурсу. Дар'ї лише 9, проте в супроводі живого оркестру вона виконує надзвичайно складну всесвітньо відому композицію "Титаніум". На великій сцені міжнародного рівня дівчинка вперше.

Перед выступлением я не волновалась, а когда вышла - у меня такое ощущение, что ..на репетициях мне микрофон настраивали, так, как я первая… я думала, сейчас снова микрофон отключится, как на репетиции.

Співати Дар'я почала три роки тому. Паралельно займалася фігурним катанням і танцями. Дар'я показала гарні результати в усьому, за що бралася. Однак перевагу завжди надавала вокалу.

Тетяна, викладачка з вокалу:

Попала ко мне Дашенька совсем неумелицей. Она в нотки не попадала, у нее все расплывалось. Я сразу услышала голос хороший, поэтому мы начали заниматься, всяческие упражнения, постепенно все выравнивалось. Честно вам скажу, результат у нас просто мега. Потому что она выросла колоссально.

Цьогоріч Дар'я виграла вокальний відбірковий конкурс. І за місяць почала готуватися до міжнародного змагання в Італії. Підтримати дівчинку поїхали її батьки. Бабуся ж, яка щодня супроводжувала онуку на заняття, каже - була впевнена, що Дар'я повернеться з перемогою!

Тетяна, бабуся Дар'ї:

Я когда услышала в первый раз, как Дашенька исполнила эту песню, я была, мягко сказать, в шоке. Она не могла ее исполнить так, как надо. Когда я услышала ее уже перед выездом в Сан-Ремо, я была в восторге, конечно, она уже совсем по-другому ее пела.

У дитячому конкурсі взяли участь діти з 22 країн. Дар'я - наймолодша з них.

Владислав Багінський, продюсер:

Дарья взяла первое место, прославив нашу страну. Очень хорошо достойно выступила. Хоть она была самая маленькая участница, но она справилась с задачей. Конкурсанты очень многие были все сильные.

Дівчинка каже - перемозі зраділа. Утім, зупинятися на цьому не збирається. Планує вступити до музичної академії в Києві та мріє заспівати на великій сцені "Євробачення".