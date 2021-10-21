За минувшие сутки, 20 октября, в Украине выявили 22 415 новых случаев коронавируса. Это максимум за все время пандемии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За вчера заболели 22 415 человек - это больше всего случаев за все время пандемии коронавируса в Украине. Так же и смертельных - 546, больше смертей за сутки еще не было зафиксировано.

За сутки

подтвердили 22 415 новых случаев,

госпитализировали - 4 892 человека;

летальных исходов - 546;

выздоровели - 8 036 человек.

Больше всего новых случаев за сутки обнаружили в:

Одесской области - 1528,

Житомирской области - 1562,

Харьковской области - 1319,

Запорожской области - 1355,

Днепропетровской области - 1308,

Киеве - 1192.

За все время пандемии

В Украине:

заболели - 2 701 600 человек;

выздоровели - 2 352 835 человек;

летальных исходов - 62 389.

Читайте также, в больницах Харькова заполнены все места с высокопотоковым кислородом, которые предназначены для пациентов с коронавирусом. Так, из 719 коек - заняты, до сих пор не существовало такой "патовой ситуации", чтобы не было мест.

Кроме того, в Одессе в отделениях медучреждений, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, находится 948 человек, 83 из которых - дети. При этом 81% из госпитализированных составляют пациенты в тяжелом состоянии.

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