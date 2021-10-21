В Украине зафиксирован максимум заражений и смертей за все время пандемии [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
За минувшие сутки, 20 октября, в Украине выявили 22 415 новых случаев коронавируса. Это максимум за все время пандемии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За вчера заболели 22 415 человек - это больше всего случаев за все время пандемии коронавируса в Украине. Так же и смертельных - 546, больше смертей за сутки еще не было зафиксировано.
За сутки
- подтвердили 22 415 новых случаев,
- госпитализировали - 4 892 человека;
- летальных исходов - 546;
- выздоровели - 8 036 человек.
Больше всего новых случаев за сутки обнаружили в:
- Одесской области - 1528,
- Житомирской области - 1562,
- Харьковской области - 1319,
- Запорожской области - 1355,
- Днепропетровской области - 1308,
- Киеве - 1192.
За все время пандемии
В Украине:
- заболели - 2 701 600 человек;
- выздоровели - 2 352 835 человек;
- летальных исходов - 62 389.
Читайте также, в больницах Харькова заполнены все места с высокопотоковым кислородом, которые предназначены для пациентов с коронавирусом. Так, из 719 коек - заняты, до сих пор не существовало такой "патовой ситуации", чтобы не было мест.
Кроме того, в Одессе в отделениях медучреждений, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, находится 948 человек, 83 из которых - дети. При этом 81% из госпитализированных составляют пациенты в тяжелом состоянии.
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