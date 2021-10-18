В больницах Харькова заполнены все места с высокопотоковым кислородом, которые предназначены для пациентов с коронавирусом. Так, из 719 коек - заняты. Об этом сообщает заместительница директора Департамента здравоохранения Елена Головина во время брифинга, которую цитирует местное издание.

На сегодня 1540 коек, и в стационаре находится 1149 пациентов. Были случаи, когда стояли "скорые". Но там вопрос решался куда направить, или в реанимацию, или можно положить на обычную койку, подключить к концентратору.

По ее словам, до сих пор не существовало такой "патовой ситуации", чтобы не было мест.

Мы все вопросы решали оперативно, и все больные, которых "скорая" привозила, госпитализировались в наши больницы.

Она отметила, что власти постоянно расширяют количество мест с кислородом.

В 13-й больнице закончили монтаж кислородной трассы, доставили 113 коек, они работают в тестовом режиме. Идет монтаж новых кислородных точек, дополняем в 17-й больнице и рассматривается вопрос о расширении кислородных точек в 8-й больнице, которую открыли неделю назад.

Вместе с тем она подчеркнула, что в Харькове сейчас фиксируется снижение количества больных, поступающих в стационары, и число пациентов с подтвержденным COVID-19.

Ранее мы писали, что в Одессе в отделениях медучреждений, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, находится 948 человек, 83 из которых - дети. При этом 81% из госпитализированных составляют пациенты в тяжелом состоянии.

Кроме того, в Херсонской области случился "коллапс" в коронавирусных больницах.В регионе дополнительно планируют развернуть до 400 коек, это будет в других больницах, поскольку в тех, которые работают с "ковидными" больными, сейчас все уже добавили.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире