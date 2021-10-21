В Италии погибла украинка. 49-летнюю Елену Казанову убил молотком ее бывший бойфренд. Об этом сообщает издание tgcom24.

Трагедия произошла в городке Кастеньято - пригороде Брешиа (провинция Ломбарадия). 59-летний Эцио Галеси подкараулил украинку, когда она припарковалась возле дома, разбил молотком стекло в машине и несколько раз ударил им по голове свою бывшую.

Место преступления

После преступления мужчина не пытался скрыться и начал громко кричать, пытаясь привлечь внимание соседей:

Вызовите карабинеров, я убил ее молотком!

Известно, что Елена и Галеси вместе работали в компании Iveco, где и познакомились. Пара раньше жила вместе, но рассталась около года назад.

После расставания с Галеси Елена завела новые отношения, но ее бывший бойфренд не мог смириться с разрывом. Соседи сообщили полиции, что он преследовал ее и угрожал. Однажды даже проткнул шины ее машины.

Елена Казанова и Эцио Галеси

Казанова жила в Брешии последние 15 лет. Итальянские СМИ пишут, что она была активным членом местной общины, принимала участие в экологических акциях.

У Елены осталась дочь от предыдущего брака. Во время убийства Елены по чистой случайности ее бывший муж Марко и 17-летняя дочь Алиса находились на соседней улице - ели пиццу в ресторане.

Мужчина немедленно увез девушку в другое место. Через несколько часов он вернулся в дом своей бывшей жены с ее братом жертвы.

Украинки регулярно попадают на страницы итальянских СМИ. "Подробности" недавно писали о заробитчанке, которая выиграла 2 млн евро в лотерею, и еще одной нашей соотечественнице, устроившей пьяный дебош в баре.