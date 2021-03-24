В Италии арестовали 50-летнего татуировщика Франческо Лупино, которого подозревают в убийстве 29-летней уроженки Одессы Кристины Новак. Об этом сообщает в Facebook Украинский центр в Италии.

Вместе со своим возлюбленным - 41-летним испанцем Айрамом Гонсалесом Негрима - девушка жила на маленькой вилле в городке Орентано неподалеку от Пизы.

Украинка знала, что ее избранник промышляет продажей наркотиков. Его подельником был 50-летний итальянец Франческо Лупино, который снимал у него жилье по соседству и работал татуировщиком. Кристина настаивала, чтобы сожитель порвал с преступным бизнесом.

После того, как Негрима заявил Лупино о прекращении "сотрудничества", тот начал угрожать ему пистолетом. В конце концов партнеры договорились разделить "товар". Лупино отдал испанцу его часть "дурмана", а потом донес на него в полицию.

31 октября 2020 года полиция провела обыск в доме, где проживали Гонсалес и Кристина. Карабинеры нашли несколько килограммов наркотиков и два ружья, а испанца арестовали. Украинку забрали в участок для допроса, однако не выдвинули обвинений и в тот же день отпустили.

Девушка рассказала друзьям и родственникам о том, что происходит, а потом таинственно исчезла. После, как Кристина перестала выходить на связь, тревогу забила ее мама, которая проживает в Украине. 9 ноября она подала заявление в полицию.

После нескольких месяцев безуспешных попыток найти девушку, полиция нашла свидетеля, который видел, как в ночь исчезновения Кристины, сосед пары Франческо Лупино выносил из дома черные мусорные пакеты и грузил в свой автомобиль.

23 марта полиция арестовала итальянца и выдвинула ему обвинение в убийстве украинки. Считается, что он застрелил Кристину. Об этом свидетельствуют следы цинка, меди и свинца (компоненты пули), которые полиция нашла на стенах дома, где проживала Кристина со своим испанцем.

Тело молодой украинки еще не найдено, продолжается допрос подозреваемого.

Ранее сообщалось, что в Италии совершила самоубийство 56-летняя украинка, которая ухаживала за пожилой парой.