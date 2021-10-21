Рясні дощі в Індії забрали життя десятків людей [ Редактировать ]
Понад сто людей стали жертвами повеней в Індії та Непалі. Десятки зникли безвісти. Рясні дощі затопили північний індійський штат Уттаракханд. А також прилеглі регіони Непалу.
Упродовж жовтня там вилилося вдесятеро більше опадів, ніж зазвичай. Підтоплення спровокувало зсуви, які знищили житлові будинки та сільгоспугіддя. Постраждали релігійні святині і туристичні принади.
Місцева влада звернулася по допомогу до збройних сил. Мусонні дощі тривають і на півдні Індії. У штаті Керала загинули 39 людей.
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Через тривалі зливи місцеві річки вийшли з берегів, подекуди сталися зсуви ґрунту. У штаті Керала стихія вже забрала життя щонайменше 21 людини.
Упродовж жовтня там вилилося вдесятеро більше опадів, ніж зазвичай. Підтоплення спровокувало зсуви, які знищили житлові будинки та сільгоспугіддя.
Від проливних дощів потерпає південний штат Керала.
Через тривалі зливи місцеві річки вийшли з берегів, подекуди сталися зсуви ґрунту. У штаті Керала стихія вже забрала життя щонайменше 21 людини.
Тварини заблоковані на одному з приватних подвір'їв.