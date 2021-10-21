В четверг, 21 октября, Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 8,5% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 8,5% годовых. Это согласуется со снижением инфляции до цели 5% в конце следующего года в соответствии с базовым сценарием обновленного макроэкономического прогноза.

В сентябре рост потребительских цен ускорился до 11% в годовом измерении. По оценкам НБУ, пик роста потребительских цен приходится именно на сентябрь-октябрь этого года.

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В дальнейшем инфляционный тренд развернется. Инфляция будет замедляться благодаря исчерпанию эффектов низкой базы сравнения, сохранению благоприятной ситуации на валютном рынке и высоким урожаям сельскохозяйственных культур.

В то же время благоприятная ситуация на валютном рынке тормозила рост цен. В частности, благодаря этому базовая инфляция находилась ниже июльской прогнозной траектории.

Прогнозируется, что инфляция снизится до однозначного уровня в конце 2021 года, а по итогам следующего – достигнет цели 5%.

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