В США разрешили использовать Moderna и Johnson & Johnson в качестве бустеров [ Редактировать ]
Администрация США по надзору за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA) приняла использование вакцин Moderna и Johnson&Johnson в качестве бустеров. В прошлом месяце разрешили использовать Pfizer / BioNTech.
"Доступность этих бустеров важна для сохранения защиты от COVID-19", - заявила действующий комиссионер FDA Дженет Вудкок.
С течением времени у некоторых людей, прошедших полный курс вакцинации - отмечается снижение иммунитета против коронавируса.
По состоянию на сегодня, в США бустерные прививки сделали более 11,2 млн граждан.
Читайте также, gосле введения двух доз мРНК-вакцины Moderna (мРНК-1273) уровень антител в крови более чем в два раза превышает уровень антител у людей, которым вкололи две дозы вакцины производства Pfizer-BioNTech (BNT162b2).
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