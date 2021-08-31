Moderna создает в два раза больше антител, чем Pfizer Источник: РИА Новости

После введения двух доз мРНК-вакцины Moderna (мРНК-1273) уровень антител в крови более чем в два раза превышает уровень антител у людей, которым вкололи две дозы вакцины производства Pfizer-BioNTech (BNT162b2). Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA).

Авторы исследования изучили уровень антител у 1647 сотрудников бельгийских больниц. Серологическое тестирование проводилось до вакцинации, а также через 6-10 недель после введения второй дозы (с 27 апреля по 20 мая 2021 года).

Уровни антител сравнивали после второй дозы каждой вакцины для всей когорты; для ранее инфицированных и неинфицированных лиц; и по возрастной группе (<35, 35-55 и> 55 лет) среди ранее неинфицированных.

Всего 688 человек были вакцинированы мРНК-1273 (средний возраст 43,2 года; 76,7% женщин; 21,8% ранее были инфицированы SARS-CoV-2) и 959 человек были вакцинированы BNT162b2 (средний возраст 44,7 года; 84,9% женщин; 13,2% ранее зараженные).

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Исследование показало, что у той группы работников, которым были введены две дозы вакцины Moderna, уровень антител в крови был выше: 3836 единиц/мл против 1444 единиц/мл у вакцинированных Pfizer-BioNTech.

Ранее инфицированные участники имели более высокие титры антител по сравнению с ранее неинфицированными участниками: 9461 Ед./ мл против 1613 Ед/мл.

В обеих группах у вакцинированных Moderna (мРНК-1273) были более высокие титры антител по сравнению с вакцинированными (Pfizer-BioNTech) BNT162b2:

ранее неинфицированными: 2881 Ед/мл против 1108 Ед/м л;

л; ранее инфицированные: 10 708 Ед/мл против 8174 Ед/мл.

Уровни антител отрицательно коррелировали с возрастом у ранее не инфицированных участников, будучи наивысшим среди участников моложе 35 лет.

Ученые отмечают, что такие результаты объясняются двумя факторами:

у вакцины Moderna (мРНК-1273) выше содержание действующего вещества - 100 мкг против 30 мкг у вакцины Pfizer (BNT162b2).

интервал между введением доз у Moderna составляет 4 недели, а у Pfizer - 3 недели.

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Напомним, что вакцина Moderna осталась в Украине только для второй дозы.