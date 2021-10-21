Україна поставила антирекорд по захворюванням та смертям від COVID-19 [ Редактировать ]
В Україні за попередню добу майже 22 з половиною тисячі інфікувань коронавірусом. 546 пацієнтів померли. Обидві цифри - найвищі від початку пандемії. Щепилися проти ковіду напередодні більше як 250 тисяч українців. Повністю імунізовані від початку вакцинальної кампанії шість мільйонів 700 тисяч громадян. На сьогодні п'ять областей живуть в умовах найсуворіших обмежень. Також із 23 жовтня "почервоніє" і Сумщина.
Утім, місцева влада має право посилювати карантин і не чекаючи рішення держкомісії. Так, Хмельниччина вже визначилася - до "червоної" зони перейде з 23 жовтня. Про жорсткіші обмеження вже заявив Львів. Готується посилити карантин Київ. Завтра відповідне рішення ухвалять у КМДА.
Віталій Кличко, міський голова Києва:
Ліжка в наших лікарнях заповнюються, і вже понад 50% ліжок в київських лікарнях заповнено. І дуже дивно, коли освідчені люди, маючи вищу освіту, яких потрібно переконувати, що єдиним засобом захистити себе, своїх близьких, рідних, киян, є єдиний спосіб - вакцинація.
по теме
Позитивний тест на коронавірус напередодні отримали майже 19 тисяч українців! Пів тисячі - померли. При цьому одужали - сім тисяч шістсот п'ять пацієнтів.
495 пацієнтів - померли. Ушпиталили напередодні - п'ять з половиною тисяч хворих.
Це найвищий показник за весь час пандемії в Україні. Нових інфікувань понад 15 із половиною тисяч. Одужало - вдвічі менше.
Про п'яту хвилю коронавірусу оголосила Грузія. Ситуація погіршується в регіонах, де низький рівень вакцинації: Кахеті й Імереті.
Попередньої доби померли 538 громадян. Це найбільший показник від початку пандемії. 15 з половиною тисяч людей інфікувалися.
"Післявихідна" ковідна статистика така. За добу маємо плюс дев'ять з половиною тисяч інфікованих. 177 хворих - померли. Найбільше нових випадків - в Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.