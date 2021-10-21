В Україні за попередню добу майже 22 з половиною тисячі інфікувань коронавірусом. 546 пацієнтів померли. Обидві цифри - найвищі від початку пандемії. Щепилися проти ковіду напередодні більше як 250 тисяч українців. Повністю імунізовані від початку вакцинальної кампанії шість мільйонів 700 тисяч громадян. На сьогодні п'ять областей живуть в умовах найсуворіших обмежень. Також із 23 жовтня "почервоніє" і Сумщина.

Утім, місцева влада має право посилювати карантин і не чекаючи рішення держкомісії. Так, Хмельниччина вже визначилася - до "червоної" зони перейде з 23 жовтня. Про жорсткіші обмеження вже заявив Львів. Готується посилити карантин Київ. Завтра відповідне рішення ухвалять у КМДА.

Віталій Кличко, міський голова Києва: