Сегодня в информпространстве Украины была запущена очередная лживая и грязная информационная кампания, направленная против партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Заказчики этой циничной провокации и участники действа по дискредитации партии, используя смонтированное манипулятивное видео, попытались продвигать абсолютно лживый, недостоверный и юридически безграмотный тезис о якобы исключении Ильи Кивы из "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"В состав Политического Совета Партии входят по должности Сопредседатели Партии, Председатель и члены Стратегического Совета Партии, председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии, председатели региональных организаций партии, народные депутаты Украины, которые входят в депутатскую фракцию Партии в Верховной Раде Украины текущего созыва, и другие лица, избранные Съездом Партии", ‒ гласит пункт 6.12 Устава ОПЗЖ.

Согласно пункту 3.10 Устава "на члена Партии за нарушение Устава и Программы Партии, партийной дисциплины, морали и этики, невыполнение решений руководящих органов первичной ячейки или местной либо региональной организации Партии или руководящих органов Партии, нанесение материального ущерба Партии, причинение своей деятельностью вреда репутации Партии налагаются партийные взыскания в виде предупреждения либо общественного осуждения или исключения из членов Партии".

В соответствии с Уставом решение о применении партийного взыскания к руководящему лицу партии, члену руководящего органа партии применяется исключительно Политическим Советом партии. Решение об исключении из членов партии принимается двумя третями голосов членов соответствующего органа.

Соответствующие положения закреплены и в Положении о членстве в Политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", утвержденном протоколом Стратегического Совета партии от 23 апреля 2021 года № 6, по которому решение об исключении из партии руководящего лица партии, члена руководящего органа партии принимается исключительно Политическим Советом партии.

Поскольку народные депутаты Украины ‒ члены депутатской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" являются членами высшего руководящего органа партии ‒ Политического Совета партии, то любые взыскания к ним могут быть применены исключительно по решению Политического Совета.

Заявляем, что действия организаторов этой провокации, направленной на раскол партии, получат надлежащую оценку руководства и членов нашей политической силы, а сами они понесут партийную ответственность.

Очевидно, что подобная провокация была осуществлена в интересах действующей власти, которая с помощью фальсификации уголовных дел, политических репрессий, незаконного преследования оппозиции, а теперь еще и подобных грязных вбросов, не гнушаясь никакими методами, пытается расправиться с "Оппозиционной платформы - За жизнь" как политической силой, преградившей путь к установлению диктатуры власти Зеленского в Украине.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"