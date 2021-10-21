А поки що - про... день поправок. Депутати сьогодні все засідання присвятили розгляду пропозицій до проєкту держбюджету на наступний рік. Утім, пройти всі знову не встигли. Робота парламенту фактично заблокована. Адже розглядати інші законопроєкти нардепи не можуть, поки не закінчать із кошторисом. Через це не встигли ні звільнити міністра екології, ні розглянути скандальний законопроєкт 5600. Хоча планували.

То коли закінчать із бюджетом? І для кого хочуть встановити нові податки? Анна Каменєва розкаже.

Бюджетний день. Серія друга. Нардепи й сьогодні продовжили розглядати відхилені комітетом пропозиції до проєкту головного кошторису на наступний рік.

Юрій Павленко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Оздоровлення. Відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки. Дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Збільшити ці видатки на 500 млн грн.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Видатки на субсидії - 38 млрд грн. Це при тому, що цього року видатки сягнуть 48 млрд грн. Ну поясніть мені - ціна на газ зростає в рази, при тому ви пропонуєте видатки на субсидії зменшити.

Та які б не були поправки, жодна з них - підтримки в залі не знайшла.

За весь день роботи пройшли поправки лише трьох фракцій - "Євросолідарності", "Голосу" та ОПЗЖ. Свої пропозиції ще навіть не озвучували чотири фракції й групи. У "Батьківщині" відмовлятися від своїх пропозицій не планують.

Сергій Євтушок, народний депутат, "Батьківщина":

Найголовніша - це прожитковий мінімум. Поданий у зведеному бюджеті, він відрізняється від фактичного приблизно на 50%. Тобто ми вважаємо прожитковий мінімум в Україні має бути приблизно шість тисяч грн на місяць. Зараз уряд подає там дві з чимось.

Тривалий розгляд бюджетних поправок до першого читання завадив наполеонівським планам нардепів. Бо ж сьогодні хотіли й міністра екології звільнити, й ухвалити скандальний законопроєкт 5600. Про податкові зміни. У монобільшості його називають - антиолігархічним. Однак до другого читання - з документа зник акциз на зелену енергетику. Дещо пом'якшили й норму про ренту на руду.

Олексій Устенко, народний депутат, "Слуга народу":

Рента буде формуватися від ціни на плаці. Плац - це ціна в Китаї. Середньозважена. Вона буде складати десь приблизно 7% від ціни на плаці.

Так зване оподаткування городів із документа - зникло. Утім, якщо пай за межами населеного пункту, податок доведеться сплатити, за кожен гектар.

Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":

Десь в районі 1200 грн на рік. Дуже важко знайти ту особу, яка не віддає її в оренду. Якщо усний договір вони укладають, то безперечно, такі випадки є непоодинокими. То якраз на протидію такому явищу і спрямована відповідна норма.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Конкретні приклади - земельна ділянка за межами населеного пункту. Червоноград, Львівська область. З нею нічого не роблять. Ну так її не здаси в оренду, вона знаходиться між дорогами. Чому людина повинна платити в п'ять разів більше за те, чим вона не може користуватися?

Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина":

Це робиться для того, щоб власники паїв не мали можливості платити цей податок. І відповідно їх поставлять перед фактом - продавайте за безцінь свій пай.

Ухвалення цього закону - необхідне і для формування бюджету, зазначають в уряді. Адже очікують отримати додатково майже 30 мільярдів гривень.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Не коштом бізнесу, не коштом великих підприємств, а коштом якраз людей. Податки на збільшення, хто продає свою продукцію сільськогосподарську, податок на фермерів, податок на людей, хто продає квартири. А це буде перекладено на тих, хто хоче їх купувати. Оце все разом - воно створює обставини додаткового податкового навантаження.

Чи встигнуть цього тижня бодай почати розгляд цього документа? Нардепи поки що не прогнозують. Адже ще навіть не проголосували за бюджет у першому читанні. І не факт, що проголосують завтра. Більш продуктивним було сьогодні позачергове засідання. Нардепи розглянули пакет євроінтеграційних законів. Ними намагаються наблизити українські стандарти до європейських.