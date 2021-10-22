Із першого листопада Ізраїль стане доступним для туристів.

Країна прийматиме або повністю імунізованих проти COVID-19 людей, або тих, хто перехворів на коронавірус і йому вкололи не менше ніж одну дозу вакцини, визнаної у ВООЗ.

Це "Пфайзер", "Модерна", "АстраЗенека", "Сіновак", "Сінофарм" або "Джонсон і Джонсон".

Для щеплених російським "Спутником" Ізраїль залишиться закритим.