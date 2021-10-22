В Ізраїль не пустять вакцинованих "Спутником" [ Редактировать ]
Із першого листопада Ізраїль стане доступним для туристів.
Країна прийматиме або повністю імунізованих проти COVID-19 людей, або тих, хто перехворів на коронавірус і йому вкололи не менше ніж одну дозу вакцини, визнаної у ВООЗ.
Це "Пфайзер", "Модерна", "АстраЗенека", "Сіновак", "Сінофарм" або "Джонсон і Джонсон".
Для щеплених російським "Спутником" Ізраїль залишиться закритим.
по теме
У Румунії вводять комендантську годину для невакцинованих.
Загалом напередодні на Ковід-19 на планеті захворіли 452 тисячі людей.
У ковідному відділенні лікарні усі хворі - тяжкі. Медсестри ледь встигають змінювати крапельниці.
Загалом напередодні на Ковід-19 на планеті захворіли 452 тисячі людей.
Адміністрація президента оголосила план імунізації 28-ми мільйонів неповнолітніх, віком від 5-ти до 11-ти років.