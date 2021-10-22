Британія заявила про кінець паливної кризи [ Редактировать ]
У Великій Британії заявили про завершення паливної кризи.
В уряді наголосили - сховища заповнені майже наполовину.
Нагадаю, у вересні в країні виник дефіцит пального.
Біля АЗС вишикувалися довжелезні черги, а водіям відмовляли в заправці авто.
Криза сталася через брак кермувальників бензовозів, які не хотіли брати пальне через затримки з оформленням документів на кордоні Британії і ЄС.
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