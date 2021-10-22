Сотні заявок уже подали до лісгоспів, але там кажуть - деревини немає.

Без тепла. Люди у селах Прикарпаття, живучи посеред лісів, не можуть запастися дровами. Сотні заявок уже подали до лісгоспів, але там кажуть - деревини немає. А отже, грітися взимку нічим, бо гірські села переважно не газифіковані. Як місцеві розв'язують проблему - дивіться далі.

Із оберемком дров пані Тетяна прямує до хати. Каже: хоче бодай трохи протопити в печі, бо вже другий тиждень заморозки і спати холодно. А вдома - малі діти.

Тетяна Бойчук, жителька села Космач:

Газу в нас немає. І опалюються будинки дровами - в піч, в котел.

Тетяні на зиму треба близько семи кубів. Та цьогоріч закупити не змогли, у лісгоспі просто відмовили.

Директор Кутського лісгоспу показує стоси заяв на дрова… Утім, цьогоріч забезпечити всіх просто не можуть - дозволів на заготівлю досі не отримали.

Андрій Ониськів, т.в.о. директора ДП "Кутське лісове господарство":

Матеріали на погодження в Міністерство екології ми подали ще в березні. І сьогодні заручниками став весь район ті негазифіковані села.

Лісгосп має лише минулорічні запаси. Передусім їх віддадуть школам і дитсадкам. Тож люди вирішили взяти справу у свої руки - не дадуть дров - підуть рубати самі.

Дмитро Мохначук, голова Космацької територіальної громади:

А що людям робити, якщо почнеться опалювальний сезон і вони хочуть законно виписати, а не можуть законно отримати. Воно прийде до саморубки.

Назріває справжній селянський бунт.

Іван Бойко, лісничий Космацького лісництва:

Казали, що 50-40 чоловік будуть йти в ліс і будуть рубати і ми мусимо цих людей штрафувати, мусимо їх не допускати до самовільних рубок…з другого боку, розуміємо людей.

В обласному управлінні лісового господарства зазначають - нестача дров зараз у всьому регіоні.

Роман Олійник, перший заступник начальника Івано-Франківського обласного управління лісового і мисливського господарства:

Ми отримали три відповіді із Міністерства, кожен раз були зауваження, кожен раз ми ті зауваження враховували, виправляли і подавали знову в міністерство. Раніше такого не було.

У профільному міністерстві підтверджують - документи від лісгоспів надходили. Але, запевняють, проблеми лишилися тільки в одному - Кутському.

Олександр Краснолуцький, заступник міністра:

При розробленні матеріалів лісовпорядування ці землі, які відносять до національного природного парку вказані не були. Певні квартали. У зв'язку із тим, що на території національних парків забороняються суцільні рубки, а там дозволяють лише санітарні виборкові рубки.

Тож поки чиновники шукають вихід із ситуації - в холодному полоні залишаються сотні родин.