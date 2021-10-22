За останні два місяці вакцина врятувала 2,5 тисячі життів – Віктор Ляшко [ Редактировать ]
2,5 тисячі життів урятувала вакцинація за останні два місяці. Таку статистику навів міністр охорони здоров'я під час години запитань до Уряду в Раді. Віктор Ляшко вкотре нагадав, що переважна кількість пацієнтів із тяжким перебігом Ковіду - саме ті, хто не зробив щеплення.
Об'єми споживання кисню на одного пацієнта в лікарнях зросли в 5-6 разів, а два заводи, що виробляють медичний кисень тимчасово зупинили свою роботу. І навіть в таких умовах МОЗ шукає способи, щоб забезпечити ефективне лікування.
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:
Штам "Дельта", який сьогодні лютує в Україні, має особливість - він непрогнозований. Як у поширенні територіями України, так і в перебігу хвороби, яку він провокує. Це відмічають в усьому світі. І це бачать всі, окрім ковідіотів та антивакцинаторів. Для забезпечення потреби в кисню ще до початку нової хвилі уряд звільнив бізнес від податків та зборів на кисень. А також дав можливість використовувати в закладах охорони здоров'я технічний кисень. Команда МОЗ постійно працювала з підприємствами-виробниками кисню в частині нарощування їх потужності. Створені можливості для постачання кисню з Польщі у розмірі орієнтовно 240 тонн на тиждень.
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