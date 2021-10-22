2,5 тисячі життів урятувала вакцинація за останні два місяці. Таку статистику навів міністр охорони здоров'я під час години запитань до Уряду в Раді. Віктор Ляшко вкотре нагадав, що переважна кількість пацієнтів із тяжким перебігом Ковіду - саме ті, хто не зробив щеплення.

Об'єми споживання кисню на одного пацієнта в лікарнях зросли в 5-6 разів, а два заводи, що виробляють медичний кисень тимчасово зупинили свою роботу. І навіть в таких умовах МОЗ шукає способи, щоб забезпечити ефективне лікування.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України: