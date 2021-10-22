На Польщу налетіли сильні урагани [ Редактировать ]
Через негоду в Польщі загинув українець. Трагедія сталася неподалік міста Свидник.
Автомобіль з водієм через пориви вітру вилетів у рів.
43-річний чоловік помер на місці. Найбільше від негоди постраждало Нижньо-сілезьке воєводство.
Потужні урагани повалили дерева, пошкодили будинки та порвали лінії електропередач. Загалом загинули 4 людей.
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