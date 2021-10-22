В Запорожье "Группа "Метинвест"" построила новую кислородную станцию при областной инфекционной клинической больнице, которая снабжает кислородом 104 койки. Также компания помогает ремонтировать реанимационное отделение больницы, пострадавшее от пожара. Кислородную трассу в реанимацию проведут от новой кислородной станции.

В Авдеевке строительство кислородной станции "Метинвест" ведет совместно с Фондом Рината Ахметова в рамках проекта "Борьба с COVID-19 в Украине". В Авдеевской центральной городской больнице появится автоматизированная система кислородоснабжения, которая обеспечит кислородом 81 точку.

В Покровске Донецкой области этим летом открылась кислородная станция в Покровской клинической больнице интенсивного лечения. Станция, созданная при поддержке "Метинвест"а и Фонда Рината Ахметова, обеспечивает кислородом отделение для пациентов с коронавирусом.

В Кривом Роге Группа выступила партнером в обеспечении городской больницы №17 оборудованием для подачи кислорода. "Метинвест" взял на себя монтаж оборудования и проведение кислородопровода в лечебные корпуса.

Всего в прошлом году "Метинвест" направил на борьбу с коронавирусом около 6 млн долларов.

Справка

"Метинвест" – вертикально интегрированная группа горно-металлургических компаний, управляющая каждым звеном цепочки поставок – от добычи и переработки железной руды и угля до производства и реализации полуфабрикатов и готовой металлопродукции.

В ее состав входят металлургические и горнодобывающие предприятия в Украине, ЕС, Великобритании и США, а также сбытовая сеть на всех ключевых мировых рынках. Управляющей компанией Группы "Метинвест" является ООО ""Метинвест" ХОЛДИНГ" - дочернее предприятие Metinvest B.V. Основными акционерами Metinvest B.V. являются SCM (71,24%) Рината Ахметова и СМАРТ-ХОЛДИНГ (23,76%) Вадима Новинского, которые принимают участие в управлении на партнерских началах.

В 2020 году Ринат Ахметов совместно с бизнесами SCM, футбольным клубом "Шахтер" и Фондом Рината Ахметова первыми пришли на помощь стране в борьбе с коронавирусом. По личной инициативе Рината Ахметова на эти цели было выделено более 450 млн грн в рамках проекта Фонда "Борьба с COVID-19 в Украине". Проект помог выжить 1,4 млн человек. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости. Свыше 500 медучреждений по всей стране получили более 1000 единиц оборудования, в том числе 207 аппаратов ИВЛ, а также сотни тысяч экспресс-тестов, СИЗ и расходных материалов.

C начала эпидемии Фонд Вадима Новинского направил на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в Украине свыше 100 млн грн. Средства направлялись на закупку аппаратов ИВЛ, ПЦР-тестов и специализированных лабораторий, средства индивидуальной защиты для медиков. Все это централизовано распределялось в клиниках Донецкой, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей. Кроме того, 3,8 млн грн было выделено на материальную поддержку 31 семьи медиков, умерших вследствие COVID-19.