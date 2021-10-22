Загальна вартість контрабанди - близько 14 млн грн. Сигарети повинні були відправитися в один з регіональних duty free, а звідти - в Європу.

Про це Цензор.НЕТ стало відомо з джерела в правоохоронних органах.

Всього вилучили близько 1200 ящиків сигарет і документи, за якими їх хотіли ввезти в Україну.

Джерело пов'язує цю спробу ввезли сигарети зі співробітником департаменту по боротьбі з контрабандою Держмитслужби Олександром Ковтуном. Джерело називає його "куратором таких схем по всій Україні".

Також джерело нагадало, що це не перша спроба провезти в Україну сигарети в обхід декларування. Так, 13 жовтня цигарки знайшли в контейнері з запчастинами до велосипедів. Тоді, за даними джерела, з'ясувалося, що контейнер належить Михайлу Степанову - близькому другу заступника голови Держмитслужби Руслана Черкаського.