СБУ затримала фуру з контрабандними сигаретами в порту Одеси - джерело (фото) [ Редактировать ]
Источник: Цензор.Нет
Загальна вартість контрабанди - близько 14 млн грн. Сигарети повинні були відправитися в один з регіональних duty free, а звідти - в Європу.
Про це Цензор.НЕТ стало відомо з джерела в правоохоронних органах.
Всього вилучили близько 1200 ящиків сигарет і документи, за якими їх хотіли ввезти в Україну.
Джерело пов'язує цю спробу ввезли сигарети зі співробітником департаменту по боротьбі з контрабандою Держмитслужби Олександром Ковтуном. Джерело називає його "куратором таких схем по всій Україні".
Також джерело нагадало, що це не перша спроба провезти в Україну сигарети в обхід декларування. Так, 13 жовтня цигарки знайшли в контейнері з запчастинами до велосипедів. Тоді, за даними джерела, з'ясувалося, що контейнер належить Михайлу Степанову - близькому другу заступника голови Держмитслужби Руслана Черкаського.
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