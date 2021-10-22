В Офісі президента відбувається засідання Радбезу [ Редактировать ]
Засідання Радбезу в ці хвилини триває в Офісі Президента. Про порядок денний зустрічі достеменно невідомо. Але за даними джерел "Української правди", обговорюють стан справ у енергетиці, підготовку до опалювального сезону та епідемситуацію в країні.
Традиційно після засідання відбудеться брифінг секретаря РНБО - Олексія Данілова. Детальніше про це - у випуску Подробиць.
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