Засідання Радбезу в ці хвилини триває в Офісі Президента. Про порядок денний зустрічі достеменно невідомо. Але за даними джерел "Української правди", обговорюють стан справ у енергетиці, підготовку до опалювального сезону та епідемситуацію в країні.

Традиційно після засідання відбудеться брифінг секретаря РНБО - Олексія Данілова. Детальніше про це - у випуску Подробиць.