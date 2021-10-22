Війна на Донбасі: на фронті поранено двох українських армійців [ Редактировать ]
На фронті поранено двох українських армійців. Вояків евакуювали до шпиталю, стан здоров'я обох - задовільний. Від початку доби незаконні збройні формування дев'ять разів атакували наші позиції.
Зокрема, у напрямку Красногорівки гатили зі 120 мінометів та артилерії калібру 100 міліметрів, а біля Новозванівки - застосували протитанковий ракетний комплекс. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Репортаж із передової - далі.
Степовий вітер гуляє в руїнах прифронтового селища. На позиціях наших захисників під Новолуганським ворожі провокації не припиняються ні на день. Дмитро обережно спостерігає за окопами противника - ворог звідси на відстані автоматного пострілу.
Зліва, з права, прямо …вони всюди.
Ще місяць тому противник намагався інтенсивним вогнем перевірити оборону армійців, та зараз немов затих - лише іноді хаотично прострілює наші позиції. Але невдовзі, каже Дмитро, може почати бити прицільно.
Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:
Слух пройшов, то в них ротація зараз, вони змінились. То зараз інші заїхали… Вони зараз можуть дивитися на що ми здатні, що в нас є і так далі.
Але до чергового загострення наші бійці готові.
Для киянина Євгена - це перша ротація. Коли почалася війна хлопець ще ходив до школи, а тепер зі зброєю в руках захищає Україну. Каже, на фронт поїхав усупереч бажанню батьків, та зараз вдома ним пишаються.
Євген, військовослужбовець Збройних сил України:
Я зараз ще навчаюсь в магістратурі на заочному, мій науковий керівник, я диплом здаю, вона каже, що своєму синові у приклад ставить мене тому, що і вчиться добре, я непогано бакалаврат закінчив, і ще на війну їздить захищати Україну.
Таких, учорашніх школярів і студентів, на передовій зараз чимало. За вісім років війни на захист країни стало вже нове покоління вояків.
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