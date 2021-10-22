COVID-19 в Україні: понад шість сотень людей померли за минулу добу [ Редактировать ]
В Україні другий день невтішні Ковід-рекорди. Майже 24 тисячі інфікувань за минулу добу. 614 людей - померли. Ушпиталили напередодні - понад п'ять тисяч хворих. Найвища статистика поширення коронавірусу - на Львівщині, Дніпропетровщині та Одещині. Щеплення учора зробили 270 тисяч українців. Повністю вакциновані - майже сім мільйонів.
Нагадаю, нині в "червоній" зоні перебувають п'ять областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська і Херсонська. Відзавтра до них приєднається Сумщина. А з 25 жовтня, імовірно - Черкащина. Столиця, за словами заступника голови КМДА Миколи Поворозника, може потрапити до "червоного" списку вже за п'ять днів. А уже із суботи на дочасні канікули йдуть усі школярі Києва.
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Зросло і число госпіталізацій. Найгірша ситуація нині в Житомирській, Одеській і Львівській областях. Але водночас встановлено і рекорд вакцинації - щеплення напередодні отримали понад 250 тисяч українців.
Позитивний тест на коронавірус напередодні отримали майже 19 тисяч українців! Пів тисячі - померли. При цьому одужали - сім тисяч шістсот п'ять пацієнтів.
495 пацієнтів - померли. Ушпиталили напередодні - п'ять з половиною тисяч хворих.
Це найвищий показник за весь час пандемії в Україні. Нових інфікувань понад 15 із половиною тисяч. Одужало - вдвічі менше.
Про п'яту хвилю коронавірусу оголосила Грузія. Ситуація погіршується в регіонах, де низький рівень вакцинації: Кахеті й Імереті.