В Україні другий день невтішні Ковід-рекорди. Майже 24 тисячі інфікувань за минулу добу. 614 людей - померли. Ушпиталили напередодні - понад п'ять тисяч хворих. Найвища статистика поширення коронавірусу - на Львівщині, Дніпропетровщині та Одещині. Щеплення учора зробили 270 тисяч українців. Повністю вакциновані - майже сім мільйонів.

Нагадаю, нині в "червоній" зоні перебувають п'ять областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська і Херсонська. Відзавтра до них приєднається Сумщина. А з 25 жовтня, імовірно - Черкащина. Столиця, за словами заступника голови КМДА Миколи Поворозника, може потрапити до "червоного" списку вже за п'ять днів. А уже із суботи на дочасні канікули йдуть усі школярі Києва.