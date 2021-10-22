Штраф тепер чекає і на колишню депутатку Надію Савченко! Її разом із сестрою Вірою піймали в аеропорту Борисполя з підробленими COVID-сертифікатами. Про це повідомили в Національній поліції.

За словами правоохоронців, жінки поверталися в Україну з-за кордону з липовими довідками про вакцинацію. Надію і Віру - на батьківщину впустили, але тепер їм загрожує покарання. Штраф - 850 гривень, арешт до шести місяців або обмеження волі до двох років. Сама Надія Савченко від коментарів щодо цієї ситуації утримується.