Надію Савченко затримали з підробленим ковід-сертифікатом [ Редактировать ]
Штраф тепер чекає і на колишню депутатку Надію Савченко! Її разом із сестрою Вірою піймали в аеропорту Борисполя з підробленими COVID-сертифікатами. Про це повідомили в Національній поліції.
За словами правоохоронців, жінки поверталися в Україну з-за кордону з липовими довідками про вакцинацію. Надію і Віру - на батьківщину впустили, але тепер їм загрожує покарання. Штраф - 850 гривень, арешт до шести місяців або обмеження волі до двох років. Сама Надія Савченко від коментарів щодо цієї ситуації утримується.
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