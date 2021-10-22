Про дефіцит кисню та ковідні рекорди сьогодні говорили й в парламенті. А ще - без успіху намагалися ухвалити в першому читанні державний бюджет на наступний рік.

За парламентськими баталіями стежила Ксенія Барвіненко.

Споживання кисню на одного пацієнта збільшилось уп'ятеро. У реанімаціях переважно - невакциновані. Тож із парламентської трибуни міністр охорони здоров'я - закликає робити щеплення.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

Штам "Дельта", який сьогодні лютує в Україні, має особливість - він непрогнозований. Як у поширенні територіями України, так і в перебігу хвороби, яку він провокує. Це відмічають в усьому світі. І це бачать всі, окрім ковідіотів та антивакцинаторів.

А Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує, що пандемія випробовуватиме світ увесь наступний рік. Тож Віктор Ляшко від справ медичних - переходить до фінансових. Каже: гроші на боротьбу з ковідом - передбачили. Якраз у новому бюджеті.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

Все буде залежати від того, як буде розвиватись епідситуація і ситуація з коронавірусом, але кошти є на вакцину і кошти є на зарплати й покриття витратних матеріалів. В тому числі лікарських засобів в ковідних пакетах.

Іван Крулько, народний депутат, "Батьківщина":

Закладено тільки кошти 2,6 млрд на закупівлю вакцин, і 1 млрд вже в підтриманій поправці для освітніх закладів на засоби проти коронавірусу, на масочки, антисептики, але цього замало. Жодним чином ми не бачимо коштів на те, щоби забезпечувати киснем лікарні, на те щоби давати можливість купляти обладнання для лікарень, щоб підвищувати зарплати для медиків.

Депутати намагалися збільшити в проєкті кошторису витрати на медицину, тож бюджетні баталії затягнулися на кілька днів. І до перемоги - ще далеко:

Ксенія Барвіненко, кореспондентка:

За три дні депутати так і не спромоглися ухвалити державний бюджет у першому читанні, через велику кількість поправок документ завис в залі, з ним і скандальний податковий 5600, який слуги називали то ресурсним, що має наповнити бюджет, то антиолігархічним. Останній же - 5599 - про боротьбу з олігархами, також не покинув Раду. Його ухвалили ще місяць тому, але з помилкою. В одну статтю записали одразу суперечні норми про те, хто визначатиме олігарха, такі повноваження дали й РНБО і НАЗК, тож зараз намагаються це виправити.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Там было две правки. Первая касалось того, что человека олигархом может признать РНБО. Это тайная канцелярия, которая там себе принимает какие-то решения неконститутционные. Закрывает каналы. А вторая правка - человека олигархом может признать НАЗК по представлению какого-то органа. Человека олигархом в том виде, в котором предлагается может признать суд, тогда это будет законно.

"Слуги" хочуть залишити за Радбезом право визначати олігархів. Переголосувати планують наступного тижня.

Дмитро Разумков, народний депутат, позафракційний:

Закони не переголосовуються. Я розумію, що останні три тижні Верховну Раду вже на кришку поставили, вибачте за сленг. Голосували закон про олігархів з порушенням регламенту. Вони самі собі суперечать, вони самі себе заганяють в те, що з часом це буде визнано незаконним.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Наскільки це відповідає регламенту, що хочуть переголосувати - невідомо. Давайте говорити відверто, не перший раз "Слуги народу" вигадують якусь нову процедуру.

Нової процедури немає,- запевняють "слуги". Кажуть, регламент дозволяє виправляти помилки в законах.

Ірина Верещук, народний депутат, "Слуга народу":

Це і є техніко-юридичні помилки, я ж кажу, виправлення - це дійсно там не "третьої", а "третього", там техніко-юридичні, я б сказала, лексичні помилки.

Вікторія Сюмар, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Очевидно, всі ці махінації, вони від того, що хочеться самому клеяти ці лейбу хто олігарх, хто не олігарх. І влада це очевидно сприймає, як можливість більше контролювати інформаційний простір, бо ключова санкція це знаєш, не хочеш бути олігархом - віддай телеканали.

Якщо документ таки переголосують - його нарешті зможе підписати президент. Та чи сподобається така процедура розгляду і сам механізм визначення олігархів Венеційській комісії, куди мають відправити вже готовий закон?