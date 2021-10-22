У двір будинку заступника голови Офісу президента, Ігоря Жовкви, цієї ночі кинули "коктейль Молотова". Постраждалих немає. І зловмисника поліція швидко затримала. Ним виявився 25-річний чоловік без постійного місця проживання, родом із Черкащини.

Під час допиту він розповів, що замовлення про підпал будинку він знайшов на одному із сайтів оголошень про роботу. Адресу і вказівки від замовника отримував через Telegram. Після того, як інформація про підпал з'явиться у ЗМІ, йому пообіцяли чотири тисячі доларів.

Сергій Никифоров, прессекретар президента України: