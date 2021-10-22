"Коктейль Молотова" прилетів на подвір'я заступника голови Офісу президента [ Редактировать ]
У двір будинку заступника голови Офісу президента, Ігоря Жовкви, цієї ночі кинули "коктейль Молотова". Постраждалих немає. І зловмисника поліція швидко затримала. Ним виявився 25-річний чоловік без постійного місця проживання, родом із Черкащини.
Під час допиту він розповів, що замовлення про підпал будинку він знайшов на одному із сайтів оголошень про роботу. Адресу і вказівки від замовника отримував через Telegram. Після того, як інформація про підпал з'явиться у ЗМІ, йому пообіцяли чотири тисячі доларів.
Сергій Никифоров, прессекретар президента України:
Хочемо відзначити оперативну та професійну роботу поліції, яка вже затримала імовірного правопорушника та проводить із ним слідчі дії й тепер сподіваємося і на швидке встановлення замовників та можливих мотивів цього нападу, а також притягнення усіх винних до відповідальності.
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