"Полтавську лучницю" перевели з СІЗО до психлікарні [ Редактировать ]
Із СІЗО - до психлікарні перевели Таїсію Петрову. Це дівчина, яка у вересні розстріляла з арбалета двох учителів у полтавській школі. Експертиза виявила в неї цілу низку психічних захворювань. Тож згідно з рішенням районного суду - вона має перебувати в лікарні з посиленим наглядом.
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