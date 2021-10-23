Ще дві області України перейдуть у жорстку карантинну зону [ Редактировать ]
Нові "червоні". Ще дві області України перейдуть у жорстку карантинну зону. Так вирішили під час засідання Держкомісії з надзвичайних ситуацій. Рівненська та Миколаївська області "почервоніють" із вівторка - 26 жовтня. Відтоді почнуть діяти найжорсткіші ковідні обмеження. Нині "червоними" залишаються сім областей - Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська та Чернігівська.
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