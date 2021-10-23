290 тисяч - це новий рекорд щеплень проти коронавірусу за добу. Такі дані Міністерства охорони здоров'я. Понад 200 тисяч людей отримали першу дозу й майже 90 тисяч - повністю вакциновані. Загалом щеплення зробили близько дев'яти мільйонів українців, із них майже сім мільйонів - двома дозами. У МОЗі відзначають, останнім часом вдалось істотно прискорити темпи вакцинації.

Нарощує темпи й епідемія, за останню добу більше ніж 23 тисячі нових заражень. Серед них майже дві тисячі дітей і 500 медичних працівників. За добу одужали понад вісім тисяч осіб, більш як п'ять тисяч пацієнтів госпіталізували, 483 українці померли.