COVID-19 в Україні: майже триста тисяч людей вакцинувались за добу [ Редактировать ]
290 тисяч - це новий рекорд щеплень проти коронавірусу за добу. Такі дані Міністерства охорони здоров'я. Понад 200 тисяч людей отримали першу дозу й майже 90 тисяч - повністю вакциновані. Загалом щеплення зробили близько дев'яти мільйонів українців, із них майже сім мільйонів - двома дозами. У МОЗі відзначають, останнім часом вдалось істотно прискорити темпи вакцинації.
Нарощує темпи й епідемія, за останню добу більше ніж 23 тисячі нових заражень. Серед них майже дві тисячі дітей і 500 медичних працівників. За добу одужали понад вісім тисяч осіб, більш як п'ять тисяч пацієнтів госпіталізували, 483 українці померли.
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