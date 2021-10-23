В "червоних" областях стає популярною послуга "сертифікований кур'єр" [ Редактировать ]
Сертифікований кур'єр. Через жорсткі карантинні обмеження в Україні набуває популярності новий вид послуг - люди із сертифікатами вакцинації пропонують зробити необхідні закупи в будь-якому магазині замість вас. Ціна питання залежить від міста проживання. У середньому така кур'єрська доставка коштуватиме - сто гривень. В інтернеті й на дошках безкоштовних оголошень дедалі більше з'являється таких пропозицій. Що замовляють і чи є насправді попит на такі послуги - дізнавалась Олена Мендалюк.
З 21 жовтня в Дніпрі, власне, як і в багатьох інших регіонах "червоної" карантинної зони, діють жорсткі обмеження. Зокрема, без ковід-сертифіката вас не пустять у магазин. Тож жителям міста нічого не залишається, як зазирати у вітрини.
Мы никуда теперь и не ходим, и не заходим. Не удалось именно по этой причине. Мы не посещаем, мы ждем пока это все завершится. Это уже вот здесь. Надоело крайне.
Наталія, жителька Дніпра:
Ограничевает на 80%. Везде. В транспорте тяжело проехать на работу. В магазин никуда не зайдешь. Очень плохо. Ограничевает во всем.
Та дніпряни своїх у біді не залишають. З першого ж дня жорсткого карантину в інтернеті на сайтах безплатних оголошень з'явилися пропозиції - "Зроблю закупки за вас". Сертифіковані містяни пропонують сходити замість вас у будь-який магазин і придбати все необхідне. Послуга коштуватиме - 100 гривень. Ми вирішили перевірити, чи не жарт це? Телефонуємо за номерами, зазначеними в оголошенні, із проханням купити товари в будівельному магазині.
Мы там встречаемся, Вы говорите список покупок, даете мне там или карту или деньги. Я скупляюсь. Я ж не знаю какие у Вас строй материалы и все. Вы мне оплачиваете.
От тільки поки що така послуга популярності не має, зізнаються кур'єри. Воно і не дивно, бо ж жорсткі обмеження, як і більшість правил - наших людей не стримають.
Сергій Баличев, житель Дніпра:
Вот я прошел спокойно без всякого сертификата. Что такое вообще тест, сколько они там вообще стоят 350 грн. Так это его нужно делать каждые пять дней.
Чи справді все доступно питаємо й у кур'єрів. Андрій від самого ранку вже виконав три замовлення з доставки їжі. І у жодному із закладів у нього сертифіката не вимагали, хоча він у чоловіка є.
Андрій, кур'єр:
Без изменений, нигде еще не проверяли. Работы стало может больше, но не особо. Люди как ходили, так и ходят.
У тому, що правила існують лише на папері, ми пересвідчилися особисто. Йдемо на перевірку в один із торговельних центрів. З п'яти магазинів - нас не пустили лише в одному.
А у Вас для оплаты нужен Сертификат? - Пока что вроде как нет. - Простите, подскажите на оплату сертификат нужен? – Нет. - Простите, купить же можно без сертификата? - Да, конечно! - Мы с сертификатом только пускаем. Есть? Нет. Тогда не пропускаем.
Порушників карантинних правил поліція лякає штрафами - і чималими. Фінансове покарання може сягати тридцяти чотирьох тисяч гривень.
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