Сертифікований кур'єр. Через жорсткі карантинні обмеження в Україні набуває популярності новий вид послуг - люди із сертифікатами вакцинації пропонують зробити необхідні закупи в будь-якому магазині замість вас. Ціна питання залежить від міста проживання. У середньому така кур'єрська доставка коштуватиме - сто гривень. В інтернеті й на дошках безкоштовних оголошень дедалі більше з'являється таких пропозицій. Що замовляють і чи є насправді попит на такі послуги - дізнавалась Олена Мендалюк.

З 21 жовтня в Дніпрі, власне, як і в багатьох інших регіонах "червоної" карантинної зони, діють жорсткі обмеження. Зокрема, без ковід-сертифіката вас не пустять у магазин. Тож жителям міста нічого не залишається, як зазирати у вітрини.

Мы никуда теперь и не ходим, и не заходим. Не удалось именно по этой причине. Мы не посещаем, мы ждем пока это все завершится. Это уже вот здесь. Надоело крайне.

Наталія, жителька Дніпра:

Ограничевает на 80%. Везде. В транспорте тяжело проехать на работу. В магазин никуда не зайдешь. Очень плохо. Ограничевает во всем.

Та дніпряни своїх у біді не залишають. З першого ж дня жорсткого карантину в інтернеті на сайтах безплатних оголошень з'явилися пропозиції - "Зроблю закупки за вас". Сертифіковані містяни пропонують сходити замість вас у будь-який магазин і придбати все необхідне. Послуга коштуватиме - 100 гривень. Ми вирішили перевірити, чи не жарт це? Телефонуємо за номерами, зазначеними в оголошенні, із проханням купити товари в будівельному магазині.

Мы там встречаемся, Вы говорите список покупок, даете мне там или карту или деньги. Я скупляюсь. Я ж не знаю какие у Вас строй материалы и все. Вы мне оплачиваете.

От тільки поки що така послуга популярності не має, зізнаються кур'єри. Воно і не дивно, бо ж жорсткі обмеження, як і більшість правил - наших людей не стримають.

Сергій Баличев, житель Дніпра:

Вот я прошел спокойно без всякого сертификата. Что такое вообще тест, сколько они там вообще стоят 350 грн. Так это его нужно делать каждые пять дней.

Чи справді все доступно питаємо й у кур'єрів. Андрій від самого ранку вже виконав три замовлення з доставки їжі. І у жодному із закладів у нього сертифіката не вимагали, хоча він у чоловіка є.

Андрій, кур'єр:

Без изменений, нигде еще не проверяли. Работы стало может больше, но не особо. Люди как ходили, так и ходят.

У тому, що правила існують лише на папері, ми пересвідчилися особисто. Йдемо на перевірку в один із торговельних центрів. З п'яти магазинів - нас не пустили лише в одному.

А у Вас для оплаты нужен Сертификат? - Пока что вроде как нет. - Простите, подскажите на оплату сертификат нужен? – Нет. - Простите, купить же можно без сертификата? - Да, конечно! - Мы с сертификатом только пускаем. Есть? Нет. Тогда не пропускаем.

Порушників карантинних правил поліція лякає штрафами - і чималими. Фінансове покарання може сягати тридцяти чотирьох тисяч гривень.