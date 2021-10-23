Бензин за 33, дизельне пальне - на гривню дешевше. Це максимальні ціни на паливо, які можуть чекати українців. Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки, від яких АЗС можуть встановлювати свою націнку. Літр дизельного пального стартує від 25 гривень, бензину - від 28. А з огляду на Кабмінівську постанову про максимальну націнку, вартість літра бензину та дизеля не має перевищувати 33 і 32 гривні відповідно. А от у чому причина зростання цін - розбиралися наші кореспонденти.

Киянка Таміла приїхала заправити повний бак своєї малолітражки. Стрибок цін паніки ще не викликає, але занепокоєння - так.

Таміла, жителька Києва:

Звичайно, що тривожить. На кожному літрі – гривня. І виходить велика сума. Але поки що так.

Киянин Андрій від здорожчання теж не в захваті, хоча каже: причини - цілком зрозумілі.

Андрій, житель Києва:

Є оподаткування, є ринкові фактори. Я не експерт, ясно, що воно засмучує. І на то є свої причини.

Ціни на пальне знову істотно підвищилися цього тижня. Однак на автозаправних станціях автомобілів не меншає. Бо для українців машина - засіб пересування, а не розкіш.

Надто після запровадження обмежень на користування громадським транспортом. Заправити власну автівку тепер дорожче щонайменше на сорок копійок на кожному літрі. Головна ж причина - стрибок світових цін на всі енергоресурси. Від нафти й газу до вугілля й мазуту.

Сергій Куюн, експерт ринку нафтопродуктів:

У світі зараз відбувається справжня енергетична криза - саме так її називають оглядачі світового ринку, політики і, звичайно, так її називають споживачі. В авангарді цього процесу йде природний газ - фантастичні рівні дві тисячі доларів за тисячі кубів. У страшному сні цього ніколи не можна було уявити.

Ціни на основні марки нафти на світових біржах уже давно перевищили позначку у 80 доларів за барель. Це спричинило зростання цін на бензин, зокрема в Європі. Вартість газу на нідерландській біржі TTF взагалі б'є небачені рекорди. Звідси - ефект доміно.

Артем Куюн, експерт ринку нафтопродуктів:

Газ дорогой - все побежали на нефть. Нефть тоже подорожала. Нефть потянула за собой нефтепродукты и так дальше. Получилось, что из-за дефицита угля в Китае, в Украине вырастет платежка на тепло. Вот такая глобальная экономика...

Леонід Косянчук, експерт ринку нафтопродуктів:

Дивлячись, як поводиться зовнішній ринок, і ті виклики, що нас очікують у зв'язку зі світовою пандемією - підстав для пониження ціни я не бачу.

Вартість скрапленого газу на українських АЗС теж може збільшитись. Уже наступного тижня на цінниках цифри зміняться приблизно на 40-50 копійок. Проте катастрофічною ситуацію на ринку аналітики й оператори не вважають. Кажуть - найближчі пів року можливе зниження цін на енергоресурси.

Щодекадний перегляд не має ажіотажу, тиску. Трагічних сценаріїв не бачать. Ціни на нафту теперішні - це багато. Надмірно. Очікують зниження цін на нафту на 30%.