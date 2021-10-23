Електромобілі, сонячні батареї та вітряки. Через різке зростання цін на енергоносії та пальне німці шукають шляхи заощадження. Хто виграє від подорожчання бензину та газу? І як держава підтримує охочих пересісти на екологічні автівки та перейти на відновлювані джерела енергії? Тетяна Логунова розкаже.

Вольфганг Хубер - один із тих, кого тішать рекордні ціни на німецьких заправках. Що дорожче пальне, то більше в нього клієнтів. Пан Губер продає і здає в лізинг електромобілі, які не заправляють, а заряджають.

Вольфганг Губер, менеджер автосалону:

Так, я радію. Я вже давно помітив зв'язок між зростанням цін на пальне і кількістю охочих пересісти на електромобілі. Але звісно, мені шкода тих, хто їздить на бензині й дизелі. Можу їм порадити зменшувати швидкість - так можна трохи заощадити.

Ціни на бензин і дизель нині й справді рекордні. Водії скаржаться і шукають альтернативи.

Кекіль, водій:

Якщо так буде й надалі, я просто продам машину.

Войцех, водій:

Я не можу вплинути на ціни, можу тільки скаржитися. А що робити? Їздити залізницею? Не вихід - квитки теж дорогі.

Саме таких водіїв нині переконують поміняти бензин і дизель на екологічні автівки. Держава пропонує водіям субсидії - до п'яти тисяч євро. А експерти запевняють - навіть за умови підвищення цін на електроенергію, зарядити машину вдвічі дешевше, аніж заправити.

Вольфганг Губер, менеджер автосалону:

Навіть якщо у вас дорогий постачальник і ви платите 50 центів за кіловат-годину, то щоб зарядити машину і проїхати 100 км, ви витратите близько семи євро.

Заощадити на електроенергії, а заразом і подбати про довкілля, німцям пропонують і фірми, що займаються установкою сонячних модулей. Через зростання цін на енергоносії - у них теж побільшало клієнтів.

Роберт Йованович, керівник компанії, яка займається встановленням сонячних батарей:

Подорожчання енергоносіїв нам тільки на користь, дуже багато замовлень. Але водночас ми чекаємо і підтримки від держави. Адже тільки разом ми зможемо досягти переходу на відновлювану енергію. І від цього виграють усі.

Наразі сонячні батареї забезпечують електроенергією майже десять мільйонів німецьких домогосподарств. У планах - подвоїти цю цифру, щоб компенсувати заплановану відмову від вугільної й атомної енергетики.

Перехід на відновлювані джерела енергії нині обговорюють і партії, які формують нову німецьку урядову коаліцію. Вони вже домовилися виділити два відсотки земель країни під вітряні парки. І вирішили зобов'язати всі компанії, які зводять комерційні будівлі, встановлювати на дахах сонячні батареї. Ну а власників приватних житлових будинків заохочуватимуть до переходу на енергію сонця.