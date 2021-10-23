Війна на Донбасі: ворог тричі порушив режим тиші за добу [ Редактировать ]
День на фронті - двоє наших поранені. Ворог тричі порушив режим тиші, бив навіть із забороненої Мінськом зброї. Поблизу Новозванівки вогонь вели з мінометів.
У напрямку Новогригорівки ворожі війська гатили з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Наші захисники били у відповідь, аби примусити ворога до тиші.
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