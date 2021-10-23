Рибне переселення. Традиційно восени починається зариблення водойм. Роблять це не лише щоб задовольнити продовольчі потреби, а й задля екологічної безпеки. Питання - злободенне для столичного Дніпра. Туди сьогодні випустили дві тонни прісноводних. Усе бачила Ірина Розова.

Ловися рибка велика та маленька! На узбережжі Дніпра сьогодні не проштовхнутися. В розпалі - осіннє зариблення.

Не лише подивитися, а й долучитися до "рибного переселення" прийшли й дітлахи, й досвідчені рибалки.

Юрій, рибалка:

Приїхав подивитися як зариблюють Дніпро наш славний. Зі Славутича сам. Ловлю рибу і хочу більше отримувати задоволення від ловлі, щоб більше було риби в наших водоймах.

Дмитро, рибалка:

В цьому році був великий мор риби, дуже багато риби померло і треба якось це компенсувати.

А компенсація - дві тисячі кілограмів риби! Її привезли у спеціальному бортовому рибовозі з Черкащини.

Сергій Тонконоженко, президент Фонду охорони навколишнього середовища України:

Це короп, товстолоб, амур і щука. Для очищення, для того, щоб наш Дніпро був чистіший. Для очищення від зарослів та зелених водоростів.

Ці самі водорості вже давно стали справжньою екологічною проблемою Дніпра.

Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги:

Є для цього причина, тому що в Україні більшість мешканців користується фосфатними мильними засобами, залишки потрапляють у річку і тільки блисне сонце на весні - тепла вода, добрива, в якості яких виступають ці фосфатні залишки призводять до зростання водоростей.

Цвіте річка через промислові відходи та нескінченну забудову заплави, каже Тетяна Тимочко - голова Всеукраїнської екологічної ліги. Й додає - на сьогодні в Дніпрі чи не вся таблиця хімічних елементів. Тож очистити водойму допоможуть білий амур і товстолоб. Їх у народі ще називають річковими коровами. Товстолоб їсть багато водоростей і плаває зграями. Амур - полюбляє очерет та водяну капусту.

Ми зараз будемо випускати - і товстолобик і білий амур. - Товстолобики? - Товстолобики, так.

Зариблюють Дніпро коштом благодійників. Уже восьмий рік поспіль. Двічі: навесні та восени. І щоразу на радість не лише дітлахам та екологам, а й чиновникам. Вони всіляко допомагають у цій справі.

Володимир Мухін, керівник Київського рибоохоронного патруля:

Кажуть, якщо поцілувати рибу, вона реально виконує бажання, тому повторюємо цю традицію і нехай кажуть про мене що завгодно, головне, щоб прізвище правильно називали.

Обирають для зариблення таку рибу, щоб не конкурувала між собою у виборі харчів. Тож окрім травоїдних, на екологічну місію відправили й хижаків.

Володимир Мухін: