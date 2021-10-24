В столице мужчина, который раньше работал на автозаправочной станции, вернулся, чтобы ограбить ее с газовым баллончиком. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киеве.

Злоумышленник ограбил АЗС, которая находится на проспекте Валерия Лобановского. Известно, что добычей мужчины стали 85 тысяч гривен из кассы.

Мы установили, что злоумышленник ориентировался в заведении, о чем свидетельствует его уверенное поведение во время совершения преступления. Он зашел в АЗС через служебный вход, слезоточивым газом забрызгал работникам лица, ударил кассира и забрал из кассы 85 500 гривен и сбежал.

Отмечается, в ходе расследования сотрудники полиции выяснили, что к ограблению причастен бывший сотрудник АЗС, которого недавно уволили. Известно, что ему грозит наказание от 7 до 12 лет лишения свободы.

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Кроме того, в Киеве вооруженный ножом 35-летний рецидивист совершил разбойное нападение на почтовое отделение на улице Драйзера в Деснянском районе. Злоумышленник зашел в помещение и, угрожая сотруднице ножом, забрал из кассы 22 тысячи гривен, следователи быстро установили личность налетчика.

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