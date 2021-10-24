Уперше за час роботи нової адміністрації в Білому домі до Києва прибув голова Пентагону Ллойд Остін.

Знакова подія тижня, яка дала чіткий сигнал одразу для кількох столиць. Візит у Київ голови Пентагону Ллойда Остіна. Він зустрівся зі своїм колегою, міністром оборони України, та з президентом. І зробив кілька надважливих заяв, і вкотре запевнив: Штати - вірний союзник України.

І як доказ цих слів - уже цього ж тижня ми отримали від Америки безпекову допомогу. Яку саме? І що говорять про візит геренала Остіна по обидва боки Атлантики - у Києві та Вашингтоні - Ігор Левенок та Дмитро Анопченко розкажуть.

Цього тижня в Україні відбулася знакова подія. Уперше за час роботи нової адміністрації в Білому домі до Києва прибув голова Пентагону Ллойд Остін.

Дипломатична церемонія. Американський міністр оборони вшановує полеглих на Донбасі українських воїнів.

Зустріч із українським колегою Андрієм Тараном, обговорення зовнішньополітичних проблем із президентом Володимиром Зеленським. Ллойд Остін однозначно дає зрозуміти: Україна - в колі небагатьох партнерів Америки, яким публічно приділяється найвища увага.

Володимир Зеленський, президент України:

Ми дуже вдячні і наша армія дуже вдячна за підтримку Сполучених Штатів Америки. Ще раз повторюю, що Сполучені Штати Америки сьогодні для України в цей небезпечний момент, в момент конфлікту на Сході країни, є безпековим партнером номер один.

У свій виступ перед журналістами Остін вкладає різку заяву.

Ллойд Остін, міністр оборони США:

Будьмо відвертими. Росія розпочала цю війну і перешкоджає мирному врегулюванню. Північні сусіди порушили суверенітет і територіальну цілісність України. Водночас США робитимуть усе можливе, аби підтримати Україну та допомагати їй захищатися.

У Кремлі уважно спостерігали за візитом топового американського військового. Там повторюють наративи про "червоні лінії". А перспективу вступу України до НАТО називають "найгіршим сценарієм".

Ллойд Остін, міністр оборони США:

Сьогодні я вкотре наголосив на важливості євроатлантичного курсу України. Ми й надалі будемо підтримувати оборонну та безпекову сфери. Отже, пане міністре, Ви отримаєте нашу допомогу.

Не тільки моральна, а й цілком матеріальна підтримка України Штатами. Ось вона. Транспортний літак доставляє майно, яке вкрай необхідне українському війську.

Ігор Левенок, кореспондент:

Новий пакет безпекової допомоги від Сполучених Штатів дістався до України. На борту цього величезного транспортника медичне устаткування, системи радіолокаційної боротьби, але найголовніше - іще більше ракет для протитанкових комплексів "Джавелін". Їх іще називають "убивцями танків". І якщо супротивнику спаде на думку атакувати нашу землю армадою панцерників, то ця високоточна зброя може реально змінити хід війни.

Боєприпаси за калібрами НАТО, летальна високоточна зброя, медичний реманент.

Микола Шевцов, начальник головного управління логістики ГШ ЗСУ:

Зазначене озброєння буде сьогодні ж переміщене до баз, складів, арсеналів, де воно буде обліковане відповідним чином і передане військовослужбовцям, які будуть спеціально навчені для його використання.

Олександр Носов, заступник міністра оборони України:

У нас попереду ще два літаки. Цей літак, він безпосередньо із засобами бойового ураження, він із засобами медичного забезпечення. Ми дуже вдячні Сполученим Штатам, за те, що це є щира, відверта, швидка допомога для наших Збройних сил, які сьогодні на передовій.

Безпекова допомога на 60 мільйонів доларів стала можливою завдяки домовленостям, досягнутим під час візиту Зеленського до США. І її надали додатково до раніше узгодженого обсягу в чверть мільярда доларів. Аташе з питань армії та оборони США нам пояснює: американська зброя, а також знання щодо її вмілого застосування, передаються на всіх рівнях. Як командному, так і рядовому складу Збройних сил.

Бріттані Стюарт, аташе з питань армії та оборони посольства США:

Ми підтримуємо зв'язок майже з усіма частинами українського війська. Найвідоміший приклад такої співпраці - тренування на Яворівському полігоні. Там проводяться навчання на найнижчому тактичному рівні. Також існують освітні програми в найпрестижніших військових коледжах. У них разом із американськими військовими беруть участь військовослужбовці України - від командирів до рядових.

Андрій Таран, міністр оборони України:

Кілька конкретних прикладів. Наша система зв'язку на передовій, в зоні Операції об'єднаних сил базується на американських засобах радіозв'язку, американських засобах криптозахисту. Допомога від Сполучених Штатів Америки на морі, те, що ми зараз отримуємо кораблі класу "Айленд", те, що ми будемо отримувати швидкісні кораблі класу "Марк-6", дозволить нам значно підвищити наші спроможності на морі.

Посилення безпеки в Чорноморському басейні - один із напрямків співпраці України та США.

З огляду на це у мене питання до пана міністра. Чи будуть Сполучені Штати посилювати свій вплив у Чорноморському регіоні?

Відповідаючи на наше запитання, голова Пентагону не шукає дипломатичних виразів.

Ллойд Остін, міністр оборони США:

У нас немає виходу, окрім як мати можливість оперативно реагувати в регіоні. Ми працюємо в Чорному морі, проводимо багато навчань. І ви можете бути певними, що діяльність у регіоні ми збільшимо.

Олег Жданов, військовий експерт:

На практике это выражается в патрулировании и контроле обстановки в Черном море. Причем как в воздухе, так и на воде, так и под водой.

Чому візит шефа Пентагону відбувся саме зараз і чого слід очікувати загалом від нинішньої співпраці Сполучених Штатів та України? Мій колега Дмитро Анопченко за океаном дізнавався всі нюанси.

По інший бік Атлантики, у Штатах, цей візит від самого початку анонсували як знаковий.

Міністр оборони та його команда готуються до європейської подорожі. Зупинки включатимуть Грузію, Україну, Румунію, а завершиться цей важливий візит переговорами із союзниками і партнерами у Брюсселі.

І в розмовах оф-рекордс на всіх рівнях у Вашингтоні давали зрозуміти: такий план зустрічей - чіткий сигнал (і союзникам, і Росії), якими є зараз пріоритети для Штатів. Американська політика завжди підкреслено символічна, і цього разу адміністрація Байдена прагнула, як пише CNN…

…наголосити, що підтримка України Америкою є "непохитною" і "Штати продовжать робити все, аби допомогти Україні розвивати можливості для самозахисту.

Ба більше, напередодні цього візиту навіть відомчі армійські видання (а їхні меседжі завжди віддзеркалюють офіційну позицію Пентагону) цитували вашингтонських експертів, того ж Джона Гербста, який рекомендує значно збільшити військову допомогу Києву.

Це ж не Афганістан, де ми витратили трильйони доларів на армію, яка розчинилася в момент, коли ми пішли з країни. Це держава, яка може захистити себе від набагато сильнішого ворога, але їй потрібна допомога. Тоді якого ж біса нам її не надати?

Підготувавши такими заявами громадську думку, США приурочили до київського вояжу глави Міноборони й надання Україні чергової партії "джавелінів", і гучний меседж, що "жодна третя країна не має права вето щодо рішень НАТО стосовно членства в Альянсі".

Не менш цікавою є заява, яку Пентагон опублікував після зустрічі генерала Остіна із Зеленським.

Лідери обговорили низку безпекових питань, зокрема дестабілізуючі дії Росії на Сході України та в окупованому Криму, а також згубний вплив Китаю в регіоні.

У таких документах текст погоджується до останньої коми, і те, що США не просто озвучили це тет-а-тет, а підкреслено згадали Китай - прозорий натяк, що вони занепокоєні контактами Києва й Пекіна, і у Вашингтоні вважають їх небажаними - повідомило нам джерело в дипломатичних колах. З іншого боку, в Пентагоні не під запис кажуть, що київським візитом Остіна і він сам, і в його оточенні задоволені, оскільки головна місія виконана.