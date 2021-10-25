Рейтинги Джо Байдена невпинно падають [ Редактировать ]
За дев'ять місяців, падіння народної підтримки президента США Джо Байдена стало найбільшим від часів Другої світової. Такі дані наводить соціологічна служба Ґеллап.
За її підрахунками, при владі Байден утратив понад 11 відсотків довіри. Найбільше - після виведення військ з Афганістану і загибелі американських військових у теракті в аеропорту Кабула.
Попередній антирекорд встановив 44 президент США Барак Обама, рейтинг якого за перші три квартали на посаді знизився на понад 10 відсотків.
по теме
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут провести встречу
Президент США Джо Байден не будет вводить санкции против российского газопровода "Северный поток-2"
Понад 86 тонн медикаментів, озброєння, боєприпасів та засобів радіо-локаційного спостереження доправили до міжнародного аеропорту "Бориспіль".
Багато індіанців вважають Христофора Колумба причетним до масового знищення аборигенів.
У відкритому листі вони вказали, що на території США працює близько 400 російських диппредставників, тоді як у Росії - лише близько сотні американців.