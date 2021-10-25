При владі Байден утратив понад 11 відсотків довіри

За дев'ять місяців, падіння народної підтримки президента США Джо Байдена стало найбільшим від часів Другої світової. Такі дані наводить соціологічна служба Ґеллап.

За її підрахунками, при владі Байден утратив понад 11 відсотків довіри. Найбільше - після виведення військ з Афганістану і загибелі американських військових у теракті в аеропорту Кабула.

Попередній антирекорд встановив 44 президент США Барак Обама, рейтинг якого за перші три квартали на посаді знизився на понад 10 відсотків.