У столиці до оплачуваних зерном робіт планують залучити 40 тисяч людей

ЄС планує відкрити посольство в Афганістані, - щоби допомогти Євросоюзу лобіювати захист прав людини в країні й змусити талібів виконати свої зобов'язання. Водночас у ЄС наголошують - відкриття дипмісії не означає визнання влади Талібану.

У країні стрімко погіршується економічна ситуація. Десяткам тисяч афганців "Талібан" запропонував працювати за пшеницю. Така програма боротьби з голодом діятиме у великих містах, зокрема Кабулі. У столиці до оплачуваних зерном робіт - риття каналів та снігозатримувальних терас, планують залучити 40 тисяч людей.