ЄС планує відкрити посольство в Афганістані [ Редактировать ]
ЄС планує відкрити посольство в Афганістані, - щоби допомогти Євросоюзу лобіювати захист прав людини в країні й змусити талібів виконати свої зобов'язання. Водночас у ЄС наголошують - відкриття дипмісії не означає визнання влади Талібану.
У країні стрімко погіршується економічна ситуація. Десяткам тисяч афганців "Талібан" запропонував працювати за пшеницю. Така програма боротьби з голодом діятиме у великих містах, зокрема Кабулі. У столиці до оплачуваних зерном робіт - риття каналів та снігозатримувальних терас, планують залучити 40 тисяч людей.
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Кошти дадуть на потреби афганців і країн-сусідів. У ЄС наголосили - завдяки фінансовому пакету, країна зможе запобігти гуманітарній та соціально-економічній кризі.
Також у "Блумберзі" припустили, що це може призвести до безладу в багатьох сферах, зокрема, продовольчій і паливній.
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Кошти спрямують на гуманітарну допомогу найбільш вразливим категоріям населення - пенсіонерам та особам з інвалідністю.
Також у ЄС зазначили - влада "Талібану" має гарантувати дотримання прав людини у країні. Оскільки, цитую, "звичайні афганці не мусять розплачуватися за дії талібів".