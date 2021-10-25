Ще дві області України перейдуть у "червону" карантинну зону [ Редактировать ]
Ще дві області України перейдуть у "червону" карантинну зону. Так вирішили під час засідання Держкомісії з надзвичайних ситуацій.
Рівненська та Миколаївська області "почервоніють" відзавтра. Відтоді почнуть діяти найжорсткіші ковідні обмеження. Нині "червоними" залишаються сім областей - Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська та Чернігівська.
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В "красной" зоне уже находятся Донецкая, Днепропетровская, Одесская, Запорожская и Херсонская области. теперь туда попала и Сумская область.
"Почервоніння" областей призвело й до критичної ситуації на дорогах. На зупинках - довжелезні черги. А на маршрутах - майже немає транспорту.
В області перевищені показники госпіталізації. Там заборонять масові заходи, роботу кафе, ресторанів, кінотеатрів, ринків і фітнес-центрів.
Кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські заклади зможуть працювати, лише якщо їхні співробітники та відвідувачі стовідсотково вакциновані.
В регионе введут ограничения для пассажиров общественного транспорта