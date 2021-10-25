Так вирішили під час засідання Держкомісії з надзвичайних ситуацій

Ще дві області України перейдуть у "червону" карантинну зону. Так вирішили під час засідання Держкомісії з надзвичайних ситуацій.

Рівненська та Миколаївська області "почервоніють" відзавтра. Відтоді почнуть діяти найжорсткіші ковідні обмеження. Нині "червоними" залишаються сім областей - Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська та Чернігівська.