Донецькі прикордонники запобігли незаконному вилову риби в Азовському морі [ Редактировать ]
Донецькі прикордонники запобігли незаконному вилову риби в Азовському морі. Понад кілометра браконьєрських сіток дістали в районі Ялти та Мелекіного, що на Донеччині. Заборонені знаряддя лову вилучили, рибу випустили на волю. Нагадаю, у жовтні штрафи за протиправний вилов риби зросли у десятки разів.
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Вони були приховані під обшивкою та в різних конструкціях мікроавтобуса. Тютюнові вироби були навіть у запасному колесі.
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Роблять це не лише щоб задовольнити продовольчі потреби, а й задля екологічної безпеки. Питання - злободенне для столичного Дніпра.
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За словами захисників природи, запечених сонь полюбляють подавати на бенкетах, організованих мафіозним кланом "Ндрангета" в Калабрії.