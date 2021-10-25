Прикордонники виявили тисячу пачок сигарет в автівці росіянки [ Редактировать ]
На кордоні з Румунією прикордонники в автівці росіянки виявили тисячу пачок сигарет. Вони були приховані під обшивкою та в різних конструкціях мікроавтобуса. Тютюнові вироби були навіть у запасному колесі. Правоохоронці вилучили автомобіль та весь незаконний товар.
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