Північ Каліфорнії пішла під воду [ Редактировать ]
Північ Каліфорнії пішла під воду. На регіон налетів потужний шторм. Рясні зливи спричинили паводки та сходження селевих потоків. Через обриви електромереж, жителі Сакраменто залишилися без світла.
Місцева влада розгорнула пункти евакуації та роздає мішки з піском - для захисту від підтоплень. І це після руйнівного літа, що принесло рекордну посуху та пожежі. За попередженням синоптиків, вигорілі ділянки - найбільш небезпечне місце для утворення повеней. Адже вода там стікає дуже стрімко.
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