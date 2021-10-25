У Нью-Йорку відбувся парад собачих костюмів [ Редактировать ]
Парад собачих костюмів в американському Нью-Йорку. Сотні песиків продемонстрували вбрання до Гелловіну - від персонажів фільмів жахів до Людини-павука і навіть Папи Римського. Господарі також не пасли задніх. Захід у мегаполісі вперше відбувся 31 рік тому і був благодійним. А нині він відомий як найбільший у світі конкурс собачих костюмів.
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