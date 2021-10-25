В Херсонской области будет развернут мобильный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Импровизированное медучреждение состоит из 35 палаток и модулей, часть из которых - палаты для пациентов, а остальные отданы под блок интенсивной терапии.

Госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых - палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Он автономен, обеспечен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения.

Отмечается, что мобильный госпиталь разместили на территории Каховской центральной городской больницы им. семьи Панкеевых. При этом и палаты и модули могут в общей сложности принять 120 пациентов. Известно, что колонна техники сотрудников спасательных служб отправилась в Херсонскую область.

Читайте также, на территории Украины в медицинских учреждениях среди госпитализированных с COVID-19 пациентов 98,1% являются непривитыми. Все, кто в течение последних трех месяцев попадает в больницы с тяжелым течением коронавируса либо же с осложнениями после болезни не получили прививку.

Кроме того, глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о том, что коронавирус может не исчезнуть никогда. политик считает, что с ним можно научиться жить. По его словам, штамм коронавируса "Дельта" является непредсказуемым и опасным.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.