На территории Украины в медицинских учреждениях среди госпитализированных с COVID-19 пациентов 98,1% являются непривитыми. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Таким образом, все, кто в течение последних трех месяцев попадает в больницы с тяжелым течением коронавируса либо же с осложнениями после болезни не получили прививку.

По данным Электронной системы здравоохранения на протяжении последних трех месяцев почти все, кто попадает в больницу из-за тяжелого течения или осложнения от COVID-19 в Украине – невакцинированные.

Отмечается, что в стране сейчас наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации, а суточное количество новых инфицированных возросло вдвое. Известно, что в зоне риска высокой смертности от инфекции находятся люди, старше 60 лет, у которых диагностированы сопутствующие патологии.

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Кроме того, в Украине за прошлые сутки, 18 сентября, зафиксировано 3 983 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 из них детей - 422, медработников - 52). За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в 5 регионах.

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