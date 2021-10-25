Мобільний шпиталь для хворих на COVID-19 розгортають на Херсонщині [ Редактировать ]
Мобільний шпиталь для хворих на ковід-19 розгортають на Херсонщині. Сьогодні вночі обладнання в регіон повезли працівники ДСНС. Шпиталь матиме 35 спеціально обладнаних модулів.
Більшість з них для інтенсивної терапії - зазначили у відомстві. Шпиталь на 120 ліжко-місць працюватиме на території Каховської центральної міської лікарні.
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