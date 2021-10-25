Джо Байден втрачає підтримку громадян через виведення військ з Афганістану [ Редактировать ]
За дев'ять місяців, падіння народної підтримки президента США стало найбільшим від часів Другої світової. Такі дані наводить соціологічна служба Ґеллап. За її підрахунками, при владі Джо Байден утратив понад 11 відсотків довіри.
Найбільше - після виведення військ з Афганістану і загибелі американських військових у теракті в аеропорту Кабула. Попередній антирекорд встановив 44 президент США Барак Обама, рейтинг якого за перші три квартали на посаді знизився на понад 10 відсотків.
по теме
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут провести встречу
Вселенского Патриарха Варфоломея госпитализировали в американскую больницу
Сотні песиків продемонстрували вбрання до Гелловіну - від персонажів фільмів жахів до Людини-павука і навіть Папи Римського.
Рясні зливи спричинили паводки та сходження селевих потоків. Через обриви електромереж, жителі Сакраменто залишилися без світла.
До цієї категорії належать представники країн, де у США немає консульських представництв або де політична ситуація "невизначена і мінлива". Крім Росії у цьому списку також Куба, Іран, Лівія, Сомалі, Сирія, Венесуела та Ємен.