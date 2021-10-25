Хорватські євроскептики організовують референдум щодо переходу на євро. Партія "Хорватьскі сувереністи" збирає підписи за проведення плебісциту. До сьомого листопада мають набрати 370 тисяч.

Вони впевнені - країні рано запроваджувати єдину валюту, адже економіка не готова і ціни можуть зрости. Натомість в уряді впевнені - перехід на євро усуне валютні ризики, знизить процентні ставки, поліпшить кредитний рейтинг країни. А в референдумі немає потреби, адже хорвати підтримали євро, погодившись на вступ до ЄС. Нині євро використовують 19 з 27 членів Євросоюзу.