Хорватські євроскептики організовують референдум щодо переходу на євро [ Редактировать ]
Хорватські євроскептики організовують референдум щодо переходу на євро. Партія "Хорватьскі сувереністи" збирає підписи за проведення плебісциту. До сьомого листопада мають набрати 370 тисяч.
Вони впевнені - країні рано запроваджувати єдину валюту, адже економіка не готова і ціни можуть зрости. Натомість в уряді впевнені - перехід на євро усуне валютні ризики, знизить процентні ставки, поліпшить кредитний рейтинг країни. А в референдумі немає потреби, адже хорвати підтримали євро, погодившись на вступ до ЄС. Нині євро використовують 19 з 27 членів Євросоюзу.
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