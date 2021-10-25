Попіл вулкану Етна накрив вулиці й дороги двох містечок [ Редактировать ]
На Сицилії знову прокинувся вулкан Етна. Лава вивергалася протягом двох годин, а опісля над кратером піднявся стовп кіптяви, завдовжки кілька кілометрів. Попіл накрив вулиці й дороги двох містечок, які розташовані неподалік.
Тамтешні медіа також повідомляють про обвали на східному боці Етни. Цьогоріч найактивніший вулкан Європи вивергався вже понад 50 разів. Востаннє - минулого місяця.
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Попіл накрив вулиці й дороги двох містечок, які розташовані неподалік. Тамтешні медіа також повідомляють про обвали на східному боці Етни.
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