Місцева влада Каліфорнії розгорнула пункти евакуації через підтоплення [ Редактировать ]
Північ Каліфорнії пішла під воду. На регіон налетів потужний шторм. Рясні зливи спричинили паводки та сходження селевих потоків. Через обриви електромереж, жителі Сакраменто залишилися без світла.
Місцева влада розгорнула пункти евакуації та організувала роздачу мішків із піском - для захисту від підтоплень. І це після руйнівного літа, що принесло рекордну посуху та пожежі. За попередженням синоптиків, вигорілі ділянки - найбільш небезпечне місце для утворення повеней. Адже вода там стікає дуже стрімко.
Рік Принц, житель Каліфорнії:
Дерево вдарило в нашу головну спальню в кутку і ковзнуло по будинку на наші автомобілі. Це два поверхи, а гараж там внизу. Гараж добрий, але машини затиснуті. А дах увесь зруйнований і опади ллються усередину будинку.
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